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Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько разделка на 10 км коньком, где смотреть

Сегодня, 1 декабря, в Тюмени состоится женская гонка на 10 километров свободным стилем в рамках второго этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам.

Соревнования начнутся в 10:30 по московскому времени. В стартовом протоколе заявлены 115 спортсменок.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

23 ноября на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия) также состоялась гонка на 10 километров свободным стилем. Победу в ней одержала Вероника Степанова, второе место заняла Алина Пеклецова, а третьей стала Мария Истомина.

Этап в Тюмени продлится до 3 декабря. Всего календарь Кубка России — 2023/2024 по лыжным гонкам включает в себя семь этапов. Финальный этап пройдёт в Кировске (Мурманская область) 3–7 апреля 2024 года.