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«Сегодня говорят одно, завтра — другое». Большунов — о желании норвежцев вернуть россиян

«Сегодня говорят одно, завтра — другое». Большунов — о желании норвежцев вернуть россиян
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов прокомментировал слова норвежских лыжников Эмиля Иверсена и Эрика Вальнеса, которые ранее выразили надежду на скорое возвращение россиян на международные соревнования.

«Острые чувства были, когда нас отстранили и выгнали с Кубка мира, а сейчас этого нет. Не забиваю этим голову. Хотя в Норвегии писали, что «мы скучаем по русским». Ну а толку от этого? Они сегодня говорят одно, а завтра – другое. К их словам нужно нейтрально относиться. На их мнение принимающим решения людям всё равно, как и на наше. Изменить мы ничего не можем», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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