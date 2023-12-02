Степанова снялась с четвертьфинала спринта на этапе Кубка России. В прологе она была 3-й

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что приняла решение сняться с четвертьфинальной стадии спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Напомним, в квалификации она показала третий результат.

«Увы, спринт дальше без меня. Я не чувствую в себе силы бороться за победу, буду готовиться к «двадцатке». Только что прибежала от специалистов, которые со мной работают. Я в надёжных руках, не переживайте. Завтра выйду на старт. Елена Валерьевна (Вяльбе) сказала, что я должна выигрывать 30 секунд у второго места, но, извините, в спринте я столько не выиграю. Поэтому сегодня без меня», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».