Вице-лидер Кубка России Коростелёв не смог пробиться в полуфинал спринта в Тюмени

Стали известны составы полуфинальных забегов мужского спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.

Стоит отметить, что в данную стадию не смог пробиться двукратный чемпион мира 2022 года среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв. Он является нынешним вице-лидером Кубка России. В своём четвертьфинальном забеге Коростелёв занял третье место, он проиграл Бакурову и Горбунову.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Мужчины. Полуфинальный раунд

Забег 1

Александр Терентьев

Никита Родионов

Александр Бакуров

Иван Горбунов

Владислав Афанасьев

Дмитрий Жуль

Забег 2

Сергей Ардашев

Иван Безматерных

Алексей Червоткин

Александр Большунов

Константин Тиунов

Артём Мальцев