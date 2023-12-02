Вице-лидер Кубка России Коростелёв не смог пробиться в полуфинал спринта в Тюмени

Стали известны составы полуфинальных забегов мужского спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.
Стоит отметить, что в данную стадию не смог пробиться двукратный чемпион мира 2022 года среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв. Он является нынешним вице-лидером Кубка России. В своём четвертьфинальном забеге Коростелёв занял третье место, он проиграл Бакурову и Горбунову.
Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Мужчины. Полуфинальный раунд
Забег 1
Александр Терентьев
Никита Родионов
Александр Бакуров
Иван Горбунов
Владислав Афанасьев
Дмитрий Жуль
Забег 2
Сергей Ардашев
Иван Безматерных
Алексей Червоткин
Александр Большунов
Константин Тиунов
Артём Мальцев