Ардашев — о втором месте в спринте: до гонки настраивался, что нужно бороться за призы

Чемпион мира среди молодёжи Сергей Ардашев прокомментировал завоевание серебра в мужском спринте в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.

«Сегодняшней гонкой я очень доволен, потому что вчера плохо пробежал. Первую половину десятки прошёл нормально, а на второй провалился. Не дотерпел. Не знаю, с чем это связано. В Вершине Тёи на первом этапе тоже первая гонка провальной была, а на второй день более-менее.

Сегодня выбирал, какой тактикой бежать. Меня очень напрягал финишный спуск. Я всё боялся, что меня накатят, а получалось так, что накатывал я. Спасибо огромное сервису, лыжи работали прекрасно. С четвертьфинала понимал, что все забеги будут решаться на финише, специально занимал тактическую третью позицию, что накатывать соперников и на финишную прямую выходить первым или вторым.

До гонки настраивался, что нужно бороться за призы, но все спортсмены выходят бороться за победу. Сашу Терентьева обыграл. Он был хорош на подъёме, но, мне кажется, он ещё не показал всего того, что умеет. Недостаточный задел сделал, или просто вышел поздно. Если честно, мне тренер перед финалом сказал, что Терентьев уже в полуфинале был не таким мощным, как обычно.

Длинный круг? Этот ещё не такой тяжёлый, какой был на чемпионате России. Честно, я не понимаю, зачем делать такие круги. Понятно, что трасса прошла гомологацию, но можно внести изменения в конфигурацию, оставив пару подъёмов и добавив поворот на самом стадионе», – передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.