Юрий Бородавко: не исключаю вероятности переноса этапа Кубка России в Чусовом

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о возможности отмены третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом из-за прогнозируемых морозов. Соревнования должны пройти с 9 по 12 декабря.

«В Чусовой мы в любом случае поедем, а уже на месте будут приниматься решения о проведении гонок. Не исключаю вероятности переноса этапа. Может быть, не целиком, а отдельные гонки, но пока давайте не загадывать. Есть температурные нормативы, при которых допускается проведение гонок. Никто не собирается издеваться над спортсменами и загонять их на гонки в сильный мороз», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.