Юлия Ступак заявила, что пропустит третий этап Кубка России в Чусовом

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) сообщила, что не выступит на третьем этапе Кубка России – 2023/2024, который пройдёт в Чусовом.

«Этап в Чусовом мы пропускаем. Я остаюсь в Тюмени. Пока план — остаться в Тюмени, потренироваться. Надеюсь, что холода будут не настолько сильные. И с Кирово-Чепецка начинаем полноценную программу», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Ступак, как и другие российские лыжники, не смогла выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.

Напомним, в это межсезонье Ступак стала членом тренировочной группы Егора Сорина.