Мюльбак — о конфликте с Новаком на КМ: слышал что-то по-чешски, но не знаю, что это значит

17-летний шведский лыжник Алвар Мюльбак, дебютировавший в соревнованиях Кубка мира на этапе в Елливаре (Швеция), рассказал о конфликтном эпизоде, случившемся по ходу эстафеты.

Молодой спортсмен, бежавший за вторую команду Швеции на первом этапе, наступил на лыжу чешскому лыжнику Михалу Новаку и услышал от него грубые выражения в свой адрес.

«Это было очень близко, во многих случаях приходится грубить. Вот как это работает: нужно иметь смелость занять своё место. Нельзя идти и бояться других. Случается много стычек, и в ваш адрес зачастую звучит много плохих слов. Худшее, что я слышал? Что-то по-чешски, но я не знаю, что это значит», — цитирует Мюльбака Fondo Italia.

По итогам эстафеты вторая сборная Швеции заняла седьмое место, а чешский квартет завершил гонку 10-м.