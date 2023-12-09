Серебряной призёрке ЧМ-2023 по скоростному спуску предстоит 20-я операция

Серебряный призёр чемпионата мира 2023 года, австрийская лыжница Нина Ортлиб упала во время тренировочного заезда перед первым супергигантом сезона, сообщает словацкий портал Sportweb.

Вчера, 8 декабря, во время подготовки к первому супергиганту сезона в Санкт-Морице (Швейцария) Нина упала и сломала ногу. Австрийку пришлось доставлять в больницу для более детального обследования на вертолёте. Теперь ей предстоит операция и долгое восстановление. В общей сложности для спортсменки это будет двадцатая операция.

По предварительной информации Австрийского лыжного союза, у неё диагностирован перелом большеберцовой и малоберцовой костей. Это означает, что сезон для нее завершен.

Отметим, ранее у лыжницы было два разрыва крестообразных связок, разрыв сухожилия надколенника, медиальной связки и мениска, оскольчатый перелом плеча, перелом лобковой кости, перелом таза, две травмы лодыжки, три перелома пястной кости, вывих плеча, перелом ребра, а также неоднократные переломы носа.