Американская горнолыжница пропустила этап Кубка мира из-за пропуска допинг-тестов

Призёр этапов Кубка мира по горнолыжному спорту, 27-летняя американка Бризи Джонсон, специализирующаяся на скоростных дисциплинах, пропустила прошедший этап Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария) из-за расследования Антидопингового агентства США (USADA), вызванного тем, что Бризи три раза нарушила правила своей доступности (так называемый регламент Whereabouts). Об этом сообщает Федерация горных лыж США.

Система Whereabouts подразумевает, что спортсмены, участвующие в соревнованиях на уровне, позволяющем им претендовать на Олимпийские игры, должны постоянно сообщать о своём местонахождении USADA, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент прийти и проверить их на наличие запрещённых веществ. При этом если допинг-тестер в течение часа не застаёт спортсмена в указанном месте, это считается нарушением правил доступности (случай Джонсон).

Согласно регламенту, у спортсменов не может быть больше трёх нарушений этого правила в течение года.