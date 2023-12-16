Вероника Степанова выиграла гонку на 5 км классикой на третьем этапе КР в Кирово-Чепецке

Завершилась женская гонка на 5 км классическим стилем в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Кирово-Чепецке. Победу одержала Вероника Степанова, представляющая Архангельскую область, с результатом 14.21,5.
Второе место заняла Анастасия Кулешова (Нижегородская область) с отставанием 14,1 секунды, третье место у представительницы Тюменской области Елизаветы Пантриной (+31,0).
Лыжные гонки. Кубок России, третий этап. Кирово-Чепецк.
5 км, классический стиль. Женщины.
1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 14.21,5.
2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +14,1.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +31,0.
4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +32,6.
5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +33,7.