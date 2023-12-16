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Вероника Степанова выиграла гонку на 5 км классикой на третьем этапе КР в Кирово-Чепецке

Завершилась женская гонка на 5 км классическим стилем в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Кирово-Чепецке. Победу одержала Вероника Степанова, представляющая Архангельскую область, с результатом 14.21,5.

Второе место заняла Анастасия Кулешова (Нижегородская область) с отставанием 14,1 секунды, третье место у представительницы Тюменской области Елизаветы Пантриной (+31,0).

Лыжные гонки. Кубок России, третий этап. Кирово-Чепецк.

5 км, классический стиль. Женщины.

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 14.21,5.

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +14,1.

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +31,0.

4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +32,6.

5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +33,7.