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Кулешова выиграла гонку на 5 км классикой на этапе Кубка России, Степанова — вторая

В Кирово-Чепецке завершилась женская гонка на 5 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Победу в этой гонке одержала лыжница Анастасия Кулешова. Спортсменка из Нижегородской области преодолела дистанцию за 14.03,8.

Второе место заняла представительница команды Архангельской области Вероника Степанова, уступившая лидеру менее 5 секунд. Третьей в этой гонке стала лыжница Елизавета Маслакова, выступающая за команду Москвы.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.

5 км, классический стиль. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 14.03,8.

2. Вероника Степанова (Архангельская область) — отставание 4,6 секунды.

3. Елизавета Маслакова (Москва) +28,0.