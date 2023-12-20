Кулешова выиграла гонку на 5 км классикой на этапе Кубка России, Степанова — вторая

В Кирово-Чепецке завершилась женская гонка на 5 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Победу в этой гонке одержала лыжница Анастасия Кулешова. Спортсменка из Нижегородской области преодолела дистанцию за 14.03,8.
Второе место заняла представительница команды Архангельской области Вероника Степанова, уступившая лидеру менее 5 секунд. Третьей в этой гонке стала лыжница Елизавета Маслакова, выступающая за команду Москвы.
Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.
5 км, классический стиль. Женщины
1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 14.03,8.
2. Вероника Степанова (Архангельская область) — отставание 4,6 секунды.
3. Елизавета Маслакова (Москва) +28,0.