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Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на 4-м этапе Кубка России

Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на 4-м этапе Кубка России
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Сегодня, 21 декабря, на 4-м этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 завершилась гонка на 15 км свободным стилем среди мужчин. Победителем стал представляющий Архангельскую область Александр Большунов. Спортсмен преодолел дистанцию за 35.13,2.

Вторым стал ещё один спортсмен, представляющий Архангельскую область, Алексей Шемякин. Он уступил победителю 44,2 секунды. Замкнул тройку Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан. От Большунова спортсмен отстал на 1.08,0.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
21 декабря 2023, четверг. 12:45 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
35:13.2
2
Алексей Шемякин
Архангельская - Вологодская
+44.2
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+1:08.0

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк
15 км, свободный стиль. Мужчины

  1. Александр Большунов (Архангельская область) - 35.13,2.
  2. Алексей Шемякин (Архангельская область) +44,2.
  3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +1.08,0.
  4. Александр Ившин (Удмуртская Республика) +1.16,1.
  5. Павел Соловьёв (Красноярский край) +1.18,0.
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