Устюгов объяснил фразу про «мешков», сказанную после победы в спринте на 3 этапе КР — 2023

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился воспоминаниями о третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам – 2023 в Чусовом.

«Ох, тогда жесть была. Я приехал со сбора в Сыктывкаре домой, пять дней почти ничего не делал, мы с Леной с детьми сидели. Потом приехал в Чусовой, часа полтора покатался на лыжах, а на следующий день уже гонка. Я бежал на тренировочных лыжах, потому что не захотел откатывать – это тратить силы, время, а мне всё равно ничего не светит, они уже столь гонок пробежали, а я вот только с дороги. Но я выиграл квалификацию, и тут у меня сразу воспоминания – ты мешок, вон из тебя песок сыпется. Я начал это раскручивать. Идёт Глеб Ретивых. Я ему – ну что, старый, я тебя обыграл, а ты в сборной готовишься. Понятно, что у человека, который готовится в сборной, есть плюшки: команда, массажисты, сервис. У нас хорошая сборная Югры, но это не уровень сборной России. Глеб мне – да ты по-любому готовился к этому старту. От забега к забегу выбывали одни, вторые, третьим, тут меня перекрывает, и я сказал в интервью, мол ребята, да вы реально мешки, как так-то?! До них должно было дойти. Но дошло и до тех людей, кто в наших разговорах не участвовал, их зацепило и пошла тема с мешками. Я же говорил тем ребятам, кто меня так называл, что специально скажу в интервью, что меня мешком называли, а вы сами мешки. Но ведь это было весело, согласитесь же?», — сказал Устюгов в подкасте канала «Лыжные гонки|Lizzerin».

Напомним, на том этапе Кубка России две победы одержал Александр Большунов. Сергей Устюгов выиграл спринт. После этого ветеран назвал соперников мешками. В ответ Большунов напомнил, что именно они помогли Устюгову стать олимпийским чемпионом в эстафете. А на церемонию награждения после гонки преследования Александр вместе с Ильёй Семиковым и Денисом Спицовым вышли с настоящими мешками на ногах.