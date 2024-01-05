Крянин: в будущем не будет стыдно за российских спортсменов на международных соревнованиях

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин оценил состояние лыжного спорта в России, отметив нацеленность на подготовку резерва и грядущую смену поколений.

«Сейчас в российском лыжном спорте идёт перестройка, акцент идёт на подготовку резерва. Наши ребята, которые уже с медалями, показывают отличную борьбу, конкуренция дальше за десятку очень большая. Отличное завершение прошлого сезона — чемпионат России, где борьба Большунова и Устюгова была очень красивой. Каждый боролся и с дистанцией, и с самим собой. Те ощущения, которые были у Сергея, где сводило ногу, невозможно было наклониться расстегнуть крепления. Думаю, это было у всех, кто бегал «полтинник» с раздельного старта.

Думаю, что всё впереди. Молодёжь подрастает, уже и Савелий Коростелёв бьёт по пяткам нашим знаменитым лыжникам. В лыжном спорте есть и популярность, и подрастающая молодёжь. Всё как обычно. Скорее всего, придёт смена поколений, будут показывать отличные результаты. Будет не стыдно выставлять наших спортсменов на международных соревнованиях», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.