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Степанова победительница индивидуальной гонки на Кубке России. Вторая — Пеклецова

Степанова победительница индивидуальной гонки на Кубке России. Вторая — Пеклецова
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Сегодня, 11 января, завершилась гонка среди женщин на 10 км свободным стилем в рамках пятого этапа Кубка России — 2023/2024 в Мирном (Россия). Победительницей стала Вероника Степанова (Архангельская область/Камчатский край), финишировавшая с результатом 25 минут 18,8 секунды.

Второе место у Алины Пеклецовой (Архангельская область/Вологодская область), отставшей от Степановой на 39 секунд. Пеклецова шла первой на одном из отрезков дистанции, однако ей не удалось добежать гонку в лидерской позиции. Замыкает тройку призёров Елизавета Пантрина (Тюменская область). Она пришла к финишу с результатом 26 минут 5,1 секунды.

Напомним, сегодня первый соревновательный день пятого этапа Кубка России — 2023/2024 в Мирном. В 13:30 мск состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
11 января 2024, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
25:18.8
2
Алина Пеклецова
Архангельская - Вологодская
+39.0
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+46.3
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