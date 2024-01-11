Степанова победительница индивидуальной гонки на Кубке России. Вторая — Пеклецова

Сегодня, 11 января, завершилась гонка среди женщин на 10 км свободным стилем в рамках пятого этапа Кубка России — 2023/2024 в Мирном (Россия). Победительницей стала Вероника Степанова (Архангельская область/Камчатский край), финишировавшая с результатом 25 минут 18,8 секунды.
Второе место у Алины Пеклецовой (Архангельская область/Вологодская область), отставшей от Степановой на 39 секунд. Пеклецова шла первой на одном из отрезков дистанции, однако ей не удалось добежать гонку в лидерской позиции. Замыкает тройку призёров Елизавета Пантрина (Тюменская область). Она пришла к финишу с результатом 26 минут 5,1 секунды.
Напомним, сегодня первый соревновательный день пятого этапа Кубка России — 2023/2024 в Мирном. В 13:30 мск состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км.
- 11 января 2024
-
11:16
-
10:30
-
09:21
- 10 января 2024
-
16:47
-
13:37
-
12:38
- 9 января 2024
-
16:36
-
16:17
-
15:19
-
15:00
-
14:45
-
13:02
- 8 января 2024
-
14:42
-
13:56
-
13:43
-
09:55
-
09:36
-
09:17
- 7 января 2024
-
23:32
-
19:51
-
19:27
-
18:48
-
18:44
-
18:28
-
17:25
-
17:24
-
17:08
-
13:53
-
06:39
-
00:01
- 6 января 2024
-
22:30
-
21:38
-
19:31
-
18:51
-
18:21