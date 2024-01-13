Горнолыжник Килде упал во время спуска. О его состоянии беспокоятся эксперты

Норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде упал во время спуска на этапе Кубка мир в Венгене (Швейцария). Его забрали на вертолёте в больницу в Бёрне (Швейцария).

Менеджер Клаус Рист рассказал, что пока непонятно, в каком конкретно состоянии находится спортсмен.

«Он едет в больницу. Мы опубликуем дополнительную информацию, когда получим представление о состоянии его здоровья. Это займёт некоторое время», — приводит слова Риста NRK.

«Хуже этого ничего не будет. Я видел много неприятных падений, но это получилось действительно тяжёлым. Такова обратная сторона медали в нашем виде спорта» — высказался о серьезности падения менеджер.

Напомним, Кильде стартовал под номером 11 с вершины холма Венген. Старт был многообещающим: норвежский горнолыжник шёл первым, обогнав Марко Одерматта. Однако незадолго до финиша Кильде врезался в одно из ограждений. До этого комментаторы эфира заметили, что спортсмен был довольно вялым. Оказалось, что ранее он перенёс болезнь и не успел полностью оправиться от неё.