Эрик Вальнес стал победителем спринта на КМ в Оберхофе, Йоханнес Клебо не вышел в финал

Норвежский лыжник Эрик Вальнес, победитель и призёр чемпионата мира, выиграл спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вторым в гонке стал другой норвежец — Ансгар Эвенсен, который уступил соотечественнику 0,5 секунды на финише. Замкнул тройку лидеров также представитель Норвегии: Эвен Нортуг взял бронзу, проиграв Вальнесу 3,4 секунды.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо не смог пробиться в финал, в своём полуфинальном забеге уступив Вальнесу и Эвенсену.

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап, Оберхоф

Мужчины. Спринт. Классический стиль, 1,5 км

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2:42,7.

2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — отставание 0,5 секунды.

3. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,4.