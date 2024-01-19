Эрик Вальнес стал победителем спринта на КМ в Оберхофе, Йоханнес Клебо не вышел в финал
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес, победитель и призёр чемпионата мира, выиграл спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вторым в гонке стал другой норвежец — Ансгар Эвенсен, который уступил соотечественнику 0,5 секунды на финише. Замкнул тройку лидеров также представитель Норвегии: Эвен Нортуг взял бронзу, проиграв Вальнесу 3,4 секунды.
Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо не смог пробиться в финал, в своём полуфинальном забеге уступив Вальнесу и Эвенсену.
Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап, Оберхоф
Мужчины. Спринт. Классический стиль, 1,5 км
1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2:42,7.
2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — отставание 0,5 секунды.
3. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,4.
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