Результаты ночного гигантского слалома в Шладминге. Одерматт продолжил серию побед

23 января завершился ночной гигантский слалом в Шладминге (Австрия) в рамках Кубка мира по горнолыжному спорту. Первым стал Марко Одерматт, второе место у Маннуэля Феллера сотставанием на 0,05 секунды. Замкнул тройку лидеров представитель Словении Зан Краньец.

Отметим, что слалом проводился в две попытки и в первой попытке Одерматт пришёл на финиш лишь 11-ым. Во время гонки он потерял контроль и чуть не сошел с дистанции, проиграв по времени. Лидером первой попытки был Мануэль Феллер.

Для Одерматта это уже пятая победа подряд. В этом сезоне он пока что является абсолютным победителем в гигантском слаломе. Всего за сезон у спортсмена восемь побед

Горнолыжный спорт. Ночной гигантский слалом. Мужчины. Шладминг.

1) Марко Одерматт (Швейцария) — 02:10.03

2) Маннуэль Феллер (Австрия) — 02:10.08 (+0,05)

3) Зан Краньец (Словения) — 02:10.37 (+0,29)