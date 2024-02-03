Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжника Виценко дисквалифицировали с четвертьфинала спринта в Тюмени. Он подрезал Белова

Лыжника Виценко дисквалифицировали с четвертьфинала спринта в Тюмени. Он подрезал Белова
Комментарии

Российский лыжник Алексей Виценко получил дисквалификацию за нарушение правил в первом четвертьфинальном забеге личного спринта на шестом этапе Кубка России – 2023/2024, который проходит в Тюмени.

По ходу прохождения дистанции Виценко неверно перестроился, тем самым подрезав Евгения Белова. Тот упал и сломал лыжи.

«Взял и подрезал. Это абсолютно точно нарушение», — прокомментировал в эфире «Матч ТВ» данный инцидент олимпийский чемпион Александр Легков.

Финишировал Виценко вторым, тем самым пробившись в полуфинальный забег, однако судьи соревнований посчитали его контакт с Беловым неспортивным и аннулировали результат Алексея.

Отметим, что пострадавший от действий Виценко Белов пришёл к финишу последним.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 6, Тюмень, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 1
03 февраля 2024, суббота. 11:40 МСК
Окончено
Материалы по теме
Клебо одержал первую победу в 2024-м. Норвежец выиграл безумный спринт
Клебо одержал первую победу в 2024-м. Норвежец выиграл безумный спринт
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android