Лыжника Виценко дисквалифицировали с четвертьфинала спринта в Тюмени. Он подрезал Белова

Российский лыжник Алексей Виценко получил дисквалификацию за нарушение правил в первом четвертьфинальном забеге личного спринта на шестом этапе Кубка России – 2023/2024, который проходит в Тюмени.

По ходу прохождения дистанции Виценко неверно перестроился, тем самым подрезав Евгения Белова. Тот упал и сломал лыжи.

«Взял и подрезал. Это абсолютно точно нарушение», — прокомментировал в эфире «Матч ТВ» данный инцидент олимпийский чемпион Александр Легков.

Финишировал Виценко вторым, тем самым пробившись в полуфинальный забег, однако судьи соревнований посчитали его контакт с Беловым неспортивным и аннулировали результат Алексея.

Отметим, что пострадавший от действий Виценко Белов пришёл к финишу последним.