Чемпионка России по фрирайду сорвалась со склона в Сочи и продолжила спуск

Чемпионка России по фрирайду Надежда Шамбер упала со склона во время соревнований Freeride World Qualifier 3 в городе Сочи (Краснодарский край).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео инцидента, произошедшего на горном склоне во время спуска спортсменки.

После страшного падения российская спортсменка не только нашла силы подняться, но и продолжила прохождение дистанции. Как Надежда Шамбер сообщила позднее, никаких травм в результате падения она не получила.

«Я не ушиблась, доска сломана! Я выбрала прыжок над скальником, но это была моя стратегическая ошибка. Скоро соревнования в Казахстане, буду более обдуманно выбирать свою линию проезда», — цитирует чемпионку России по фрирайду «РИА Новости Спорт».