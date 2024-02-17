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Лыжник из Италии Франческо де Фабиани прокомментировал, как переживает неудачный год

Лыжник из Италии Франческо де Фабиани прокомментировал, как переживает неудачный год
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Итальянский лыжник Франческо де Фабиани переживает непростой год в связи с постоянными болезнями и малочисленными стартами на Кубке мира и других гонках. Сам спортсмен заявил, что его трудный сезон продолжается, потому что болезни буквально преследуют его.

«Мой сезон 2024 года начался не очень хорошо, как вы знаете. Хотя я пытался поправить свою судьбу, участвуя в гонках в Канаде, ощущения оказались не такими, как я ожидал, из-за все более тяжёлого состояния здоровья. Поэтому я решил вернуться в Италию, чтобы отдохнуть, и сегодня появилась вишенка на торте: грипп. Я бы сказал, что выражение моего лица на фотографии лучше любых слов описывает моё нынешнее состояние» — сказал де Фабиани в своих социальных сетях.

Фото: Фото из личного архива Франческо де Фабиани

Напомним, итальянскому лыжнику нездоровилось ещё перед этапом в Руке (Финляндия), а в Тронхейме (Норвегия) у него открылся грипп. В многодневке «Тур де Ски» он также был вынужден сойти с дистанции, а в Канморе и Миннеаполисе де Фабиани уже не появился.

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