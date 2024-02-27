Норвежская горнолыжница Мовинкель завершила карьеру

Горнолыжница и двукратный призёр зимних Олимпийских игр — 2018 31-летняя Рагнхильд Мовинкель завершает карьеру в профессиональном спорте.

«Я чувствую себя очень удовлетворённой и насытившейся. Я всегда говорила, что хочу дать сделать для себя только лучше, поэтому сейчас настало время уйти.

Теперь я хочу попробовать другие вещи. Я жажду другой жизни. Я чувствую, что получила от этой жизни все, что могла", — приводит слова Мовинкель NRK.

Ранее информацию об уходе норвежка опубликовала в своих социальных сетях, то же самое говорилось в пресс-релизе на сайте Норвежской лыжной ассоциации.

Напомним, спортсменка является одной из наиболее успешных в истории норвежского женского горнолыжного спорта. Помимо серебряных медалей на Олимпиаде, она является бронзовым призёром чемпионата мира в 2019 и 2023 году.