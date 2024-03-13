Тренер Шистад рассказал о необычном месте отдыха норвежки между раундами спринта на КМ

Личный тренер норвежской лыжницы Кристине Ставос Шистад Лаге Софиенлунд рассказал, что его подопечная проводила время между раундами спринта на 14-м этапе Кубка мира в норвежском Драммене в церкви Bragernes kirke, которая находится возле финишного городка.

«Мы выбрали церковь, чтобы Кристине могла отдохнуть между забегами. Где ещё вы можете побыть в тишине и покое?

Нам просто нужно было тихое и спокойное место во время старта. Я подумал и… позвонил священнику в Bragernes. Он без вопросов дал согласие и сказал, что очень рад будет помочь Кристине.

На самом деле это не первый раз, когда мы используем церковь для отдыха. В нашей церкви в Коннеруде есть специальное помещение для этого. Я решил, что можно попробовать такое организовать и в Драммене», — приводит слова Софиенлунда NRK.

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад 12 марта стала победительницей спринта классическим стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира в Драммене (Норвегия), финишировав с отрывом в 0,6 секунды.