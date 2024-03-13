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Тренер Шистад рассказал о необычном месте отдыха норвежки между раундами спринта на КМ

Тренер Шистад рассказал о необычном месте отдыха норвежки между раундами спринта на КМ
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Личный тренер норвежской лыжницы Кристине Ставос Шистад Лаге Софиенлунд рассказал, что его подопечная проводила время между раундами спринта на 14-м этапе Кубка мира в норвежском Драммене в церкви Bragernes kirke, которая находится возле финишного городка.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 14, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
12 марта 2024, вторник. 17:25 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
3:01.2
2
Линн Сван
Швеция
+0.6
3
Рози Бреннан
США
+1.8

«Мы выбрали церковь, чтобы Кристине могла отдохнуть между забегами. Где ещё вы можете побыть в тишине и покое?

Нам просто нужно было тихое и спокойное место во время старта. Я подумал и… позвонил священнику в Bragernes. Он без вопросов дал согласие и сказал, что очень рад будет помочь Кристине.

На самом деле это не первый раз, когда мы используем церковь для отдыха. В нашей церкви в Коннеруде есть специальное помещение для этого. Я решил, что можно попробовать такое организовать и в Драммене», — приводит слова Софиенлунда NRK.

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад 12 марта стала победительницей спринта классическим стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира в Драммене (Норвегия), финишировав с отрывом в 0,6 секунды.

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