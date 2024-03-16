Мельниченко выиграл пролог спринта на ЧР в Малиновке, Большунов стал 3-м, Устюгов — 6-м
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В Малиновке (Архангельская область) завершилась квалификация мужского личного спринта в свободном стиле в рамках Альфа-Банк чемпионата России – 2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал Андрей Мельниченко.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2024, Малиновка. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация
1. Андрей Мельниченко – 3.07,66.
2. Савелий Коростелёв – отставание 1,63 секунды
3. Александр Большунов +1,8.
4. Фёдор Назаров +2,36.
5. Сергей Волков +2,66.
6. Сергей Устюгов +2,78.
Стоит отметить, что в топ-30 пролога не вошли такие известные лыжники, как Иван Якимушкин, Илья Семиков и Иван Безматерных.
Старт финальных забегов спринтерских гонок на чемпионате России запланирован на 12:00 мск.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
16 марта 2024, суббота. 10:30 МСК
Окончено
1
Андрей Мельниченко
ХМАО-Югра
3:07.66
2
Савелий Коростелёв
Архангельская область
+1.63
3
Александр Большунов
Архангельская область
+1.80
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