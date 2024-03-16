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Лыжные гонки, чемпионат России — 2024, спринт: Большунов выиграл, Горбунов стал 2-м, Устюгов — 3-м

Большунов выиграл коньковый спринт на чемпионате России — 2024, Устюгов стал 3-м
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В Малиновке на чемпионате России – 2024 по лыжным гонкам мужчины разыграли первый комплект личных медалей.

Чемпионом России в личном спринте (свободный стиль) стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым финишировал 24-летний Иван Горбунов. Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2024, Малиновка. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов — 3.13,49.
2. Иван Горбунов — отставание 0,11 секунды.
3. Сергей Устюгов + 0,96.
4. Савелий Коростелёв + 1,02.
5. Константин Тиунов + 9,08.
6. Андрей Мельниченко + 16,03.

Отметим, что у женщин аналогичную гонку выиграла Вероника Степанова.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
16 марта 2024, суббота. 13:51 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
3:13.49
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+0.11
3
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+0.96
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