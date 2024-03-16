Большунов выиграл коньковый спринт на чемпионате России — 2024, Устюгов стал 3-м
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В Малиновке на чемпионате России – 2024 по лыжным гонкам мужчины разыграли первый комплект личных медалей.
Чемпионом России в личном спринте (свободный стиль) стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым финишировал 24-летний Иван Горбунов. Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2024, Малиновка. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
1. Александр Большунов — 3.13,49.
2. Иван Горбунов — отставание 0,11 секунды.
3. Сергей Устюгов + 0,96.
4. Савелий Коростелёв + 1,02.
5. Константин Тиунов + 9,08.
6. Андрей Мельниченко + 16,03.
Отметим, что у женщин аналогичную гонку выиграла Вероника Степанова.
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