Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Ей надо больше заниматься спортом». Вяльбе высказалась об активности некой лыжницы

«Ей надо больше заниматься спортом». Вяльбе высказалась об активности некой лыжницы
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мыслями о медийной активности некой российской лыжницы. Кого конкретно Вяльбе имела в виду, она уточнять не стала.

«В нашем виде спорта есть одна спортсменка, которая активно пользуется соцсетями. Все разделены на два лагеря. Кто-то очень любит, что у нас есть такая спортсменка, которая всё рассказывает, показывает. Другая же часть людей считает, что ей надо больше заниматься спортом. Она, безусловно, отвлекается и не всегда показывает тот результат, которого от неё ждут», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Отметим, что по ходу сезона-2023/2024 олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова позволила себе несколько неоднозначных фраз в адрес Александра Большунова. Вяльбе в данной ситуации встала на сторону Большунова.

Материалы по теме
Степанова заявила, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм»
Материалы по теме
«Хоть чего-то я теперь царь!» В последней гонке сезона Коростелёв обыграл Большунова
«Хоть чего-то я теперь царь!» В последней гонке сезона Коростелёв обыграл Большунова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android