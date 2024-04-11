«Ей надо больше заниматься спортом». Вяльбе высказалась об активности некой лыжницы

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мыслями о медийной активности некой российской лыжницы. Кого конкретно Вяльбе имела в виду, она уточнять не стала.

«В нашем виде спорта есть одна спортсменка, которая активно пользуется соцсетями. Все разделены на два лагеря. Кто-то очень любит, что у нас есть такая спортсменка, которая всё рассказывает, показывает. Другая же часть людей считает, что ей надо больше заниматься спортом. Она, безусловно, отвлекается и не всегда показывает тот результат, которого от неё ждут», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Отметим, что по ходу сезона-2023/2024 олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова позволила себе несколько неоднозначных фраз в адрес Александра Большунова. Вяльбе в данной ситуации встала на сторону Большунова.