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Бородавко объяснил, как разрыв отношений Буторина с СШОР скажется на лыжниках сборной

Бородавко объяснил, как разрыв отношений Буторина с СШОР скажется на лыжниках сборной
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, как разрыв отношений Виктора Буторина со СШОР скажется на лыжниках сборной.

— Как скажется разрыв отношений Буторина со СШОР на сборников?

— К сожалению, очень негативно сказался инцидент после чемпионата России. К сожалению для всех нас, Валерий Фёдорович закрыл программу лыжных гонок. Это коснулось всех членов сборных команд. Теперь каждый спортсмен сам будет решать свою судьбу и то, где сможет продолжить свою карьеру, — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее группа компаний «УЛК» (крупнейший лесопромышленный холдинг России) объявила, что больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области.

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