Вероника Степанова объявила об уходе из сборной Архангельской области

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова объявила, что покидает сборную Архангельской области. Это произошло буквально через несколько часов после того, как основной спонсор лыжных гонок в Архангельске (группа компаний «УЛК») объявил о своём уходе из данного спортивного сегмента.

«Проект УЛК» для меня заканчивается. Моё искреннее спасибо гендиректору УЛК Виктору Буторину, губернатору Александру Цыбульскому и всем тем людям, кто хотел создать лыжный клуб новой формации, нового образца на земле Поморья и работал над этим. Я обещала в прошлом году сделать, что от меня зависит, чтобы выиграть все эстафеты под флагом Архангельской области – я это сделала.

Жаль, что проект сворачивается, но инвестор в профессиональном спорте всегда прав. Уверена, что найду для себя достойное продолжение карьеры», — написала Степанова в своих социальных сетях.