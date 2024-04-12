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Вероника Степанова объявила об уходе из сборной Архангельской области

Вероника Степанова объявила об уходе из сборной Архангельской области
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова объявила, что покидает сборную Архангельской области. Это произошло буквально через несколько часов после того, как основной спонсор лыжных гонок в Архангельске (группа компаний «УЛК») объявил о своём уходе из данного спортивного сегмента.

«Проект УЛК» для меня заканчивается. Моё искреннее спасибо гендиректору УЛК Виктору Буторину, губернатору Александру Цыбульскому и всем тем людям, кто хотел создать лыжный клуб новой формации, нового образца на земле Поморья и работал над этим. Я обещала в прошлом году сделать, что от меня зависит, чтобы выиграть все эстафеты под флагом Архангельской области – я это сделала.

Жаль, что проект сворачивается, но инвестор в профессиональном спорте всегда прав. Уверена, что найду для себя достойное продолжение карьеры», — написала Степанова в своих социальных сетях.

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