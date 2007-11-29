Александр Каливод: всё решит боевой дух!

Накануне финала Кубка Дэвиса США – Россия заслуженный тренер России Александр Каливод специально для «Чемпионат.ру» порассуждал о грядущем событии.

– Александр Васильевич, как вы оцениваете шансы на победу нашей сборной в финале Кубка Дэвиса?

– Честно говоря, я стараюсь отойти в сторону от прогнозов. Тем более, в теннисе. Тем более, в Кубке Дэвиса. К сожалению, я сейчас нахожусь в Москве и не вижу, в какой форме на данный момент находятся наши ребята, в какой форме Энди Роддик и Джеймс Блэйк, братья Брайаны. Честно говоря, игра Энди Роддика в последнее время меня не впечатлила.

Финал США – Россия – это вам не футбольный матч Хорватия с Англией и Россия с Андоррой – позорище российского футбола. На самом деле, пусть все равняются на теннис

– А как же его выступление на итоговом «Мастерс Кап» в Шанхае, где он расправился с нашим Николаем Давыденко? Он ведь там хорошо сыграл.

– Для кого он хорошо сыграл? Как раз-таки он там плохо сыграл! Американец ведь ставит перед собой самые высокие цели, сверхзадачи. А ничего сверхъестественного он в Шанхае не показал. Я повторяю, к сожалению, я не чувствую сейчас наших игроков. Какой у них настрой на матч, поэтому не могу составить объективный прогноз. Самое главное, мы вышли в финал, и это само по себе здорово. Финал США – Россия – это вам не футбольный матч Хорватия с Англией и Россия с Андоррой – позорище российского футбола. На самом деле, пусть все равняются на теннис. Где ещё, в каком другом виде спорта мужчины и женщины в этом году играли в финале чемпионата мира в команде?

– Какие-нибудь козыри у нас есть в этом матче?

– Конечно! Нам терять нечего! На нас ничто не давит. Разве что длительный сезон сил не прибавляет. Хотя у ребят были двух–трёхнедельные паузы: и у Андреева, и у Турсунова, и у Южного. Игорь Андреев немного в Москве потренировался и понял, что здесь ловить нечего – уехал к себе в Валенсию. Негде тренироваться в Москве, всё забито!

– Даже для Андреева места не находится?!

– С трудом.

Пара Сафин – Турсунов на кураже могла бы обыграть любого, включая братьев Брайанов. Хоть братья и наиграны, но они не умеют играть в тот теннис, в который умеем играть мы, чисто российский вариант, боевой. Они могли бы дрогнуть

– Американцы до сих пор не верят, что Тарпищев не выставит на матч Сафина. Ведь пара Сафин – Турсунов нам не помешала бы…

– Верно. Не помешала бы… На мой взгляд, пара Сафин – Турсунов на кураже могла бы обыграть любого, включая братьев Брайанов. Хоть братья и наиграны, но они не умеют играть в тот теннис, в который умеем играть мы, чисто российский вариант, боевой. Они могли бы дрогнуть. Итак, подводя итог всему вышесказанному хотел бы сказать, что исход поединка решит боевой дух. Все зависит от желания наших ребят порвать всё на свете.