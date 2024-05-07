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Кори Гауфф рассказала, над чем ей надо поработать, чтобы обыгрывать топ-теннисисток

Кори Гауфф рассказала, над чем ей надо поработать, чтобы обыгрывать топ-теннисисток
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Третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о причинах своей неудачной игры на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«На прошлой неделе в Мадриде в матче третьего круга с Мэдисон Кис у меня было 13 двойных ошибок — это четыре или пять геймов. Мне нужно поработать над этим, если я хочу выигрывать у топ-игроков», — сказала Гауфф на пресс-конференции перед стартом турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

На соревнованиях в Мадриде Гауфф в матче 1/8 финала в трёх сетах уступила своей соотечественнице Мэдисон Кис (6:7 (4:7), 6:4, 4:6).

Турнир в Риме американка начнёт со второго круга, в котором встретится с победителем матча между Магдаленой Фрех из Польши и Эшлин Крюгер (США).

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