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Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме

Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме
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62-я ракетка мира из России Диана Шнайдер вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче первого раунда россиянка обыграла Гретье Миннен из Бельгии (76-я ракетка мира). Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу представительницы России.

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2024, вторник. 20:40 МСК
Гретье Миннен
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

За время матча Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Миннен один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге турнира в Риме представительница России встретится с 17-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой. Действующей чемпионкой турнира в Риме является Елена Рыбакина из Казахстана.

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