Бадоса — о сильных соперниках: в матчах с ними я могу увидеть свой уровень

Испанская теннисистка, занимающая 126-е место в рейтинге WTA, Паула Бадоса, поделилась ожиданиями от матча с 22-й ракеткой мира из США Эммой Наварро в рамках второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Мне нравится играть с лучшими из лучших. В последнее время я играла с Ариной Соболенко, Даниэль Коллинз, а теперь с Эммой. В матчах с ними я могу увидеть свой уровень. Эмма очень хорошо играет на грунтовом корте, и у неё потрясающий сезон. Надеюсь, что это будет хорошая битва», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 7 мая, в матче 1/64 финала турнира в Риме испанка обыграла Мирру Андрееву из России со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.