Арина Родионова добыла для "Вашингтона" титул WTT

В США завершился 36-й розыгрыш World Team Tennis. В этом году приняли участие девять команд, которые были разбиты на две группы — четыре

World Team Tennis-2011. Турнирная таблица.



Западная конференция.

1. «Сент-Луис» — 8 побед / 14 матчей.

2. «Сакраменто» — 8 / 14.

3. «Канзас» — 8 / 14.

4. «Ньюпорт» — 4 / 14.

5. «Спрингфилд» — 4 / 14.



Восточная конференция.

1. «Вашингтон» — 14 / 14.

2. «Бостон» — 7 / 14.

3. «Нью-Йорк» — 7 / 14.

4. «Филадельфия — 3 / 14.

сыграли в Восточной конференции и пять — в Западной. Вкратце напомним правила этого необычного соревнования: каждый клуб должен заявить как минимум по два человека каждого пола, а матч проходит из пяти сетов: по одной партии до пяти выигранных геймов играют мужчины и женщины в одиночном и парном разрядах, а также проходит игра в миксте. Сумма геймов в каждом мини-матче складывается, так и выявляется победитель. В этом году правила немного изменились: если проигрывающая команда выигрывает заключительный пятый матч, но не догоняет соперника по количеству геймов, то назначается овертайм. Он играется до того момента, пока лидирующий коллектив не возьмёт один гейм. Если уступающим удаётся сократить отставание, взяв необходимое число геймов подряд, то судьбу поединка решает супертай-брейк (микст до семи выигранных очков). Супертай-брейк применяется и в случае равенства по геймам после пяти встреч.

В этом году был явный фаворит — „Вашитнгтон“, цвета которого защищали сёстры Серена и Винус Уильямс, Арина Родионова, Рене Стаббс, Леандес Паес и Бобби Рейнольдс. „Кастлс“ выиграли все 14 матчей на групповом этапе (справедливости ради отметим, что удача сопутствовала столичным игрокам — пять побед „Вашингтон“ одержал с минимальным счётом) и досрочно вышли в плей-офф, а за ещё три путёвки развернулась настоящая борьба. Ещё за два тура до конца „Нью-Йорк“ уверенно шёл на втором месте, обгоняя „Бостон“ на две победы. То есть „Большому яблоку“ нужно было выиграть один из двух матчей, или надеяться, что „Бостон“ потерпит одно поражение. Проблема в том, что „Нью-Йорк“ дважды играл с „Вашингтоном“. „Спорттаймс“ в первой встрече оказали очень достойное сопротивление и смогли дойти до супертай-брейка — сумма очков после пяти игр была равной — 20:20. Но в дополнительном матче „Вашингтон“ сумел избежать первого поражения — 7:6. Отметим, что в женской одиночке встречались Серена Уильямс и Мартина Хингис, американка выиграла 5:3. На следующий день столичные теннисисты победили куда легче (23:15) и

Полуфиналы.

Восток. „Бостон“ — „Вашингтон“ — 15:23.

Запад. „Сакраменто“ — „Сент-Луис“ — 19:20.



Финал. „Сент-Луис“ — „Вашингтон“ — 19:23.

Микст. Рохер / Хубер — Паес / Стаббс — 5:3.

Пара (ж). Хубер / Пажек — Родионова / Стаббс — 0:5.

Пара (м). Борванов / Рохер — Паес / Рейнольдс — 2:5.

Одиночка (ж). Пажек — Родионова — 4:5.

Одиночка (м). Борванов — Рейнольдс — 5:4.

Овертайм. Одиночка (м). Борванов — Рейнольдс — 3:1.



MVP (ж) — Лизель Хубер.

MVP (м) — Леандес Паес.

MVP финала — Арина Родионова.

Новичок года (ж) — Арина Родионова.

Новичок года (м) — Бобби Рейнольдс.

Тренер года — Мёрфи Дженсен.

завершили групповой этап с идеальными показателями. Теперь „Нью-Йорку“ оставалось надеяться на осечку „Бостона“, поскольку в случае одинаковых показателей по личным встречам дальше выходили именно „Лобстерс“. Но „Бостон“ свой шанс не упустил, выиграл оба матча и пробился в плей-офф.

Не менее интересная ситуация сложилась на Западе. За две путёвки в полуфиналы боролись „Сакраменто“, „Сент-Луис“ и „Канзас“. Волею календаря два последних клуба встречались между собой в 13-м и 14-м турах. „Канзас“ во главе с братьями Брайан и Ярмилой Гайдошовой выиграл на выезде, и для попадания в плей-офф нужно было побеждать на следующий день дома или ждать поражения „Сакраменто“. Но на своей арене действующие чемпионы уступили. В эти же минуты встречались уже потерявший мотивацию „Спрингфилд“ и „Сакраменто“. Гости победили, в итоге у трёх команд оказалось одинаковое соотношение побед и поражений — 8-6. Выявлять участников плей-офф пришлось по личным встречам. Дальше прошли „Сакраменто“ и „Сент-Луис“, а „Канзас“ был вынужден досрочно сложить с себя полномочия чемпиона.

В первом полуфинале играли „Бостон“ и „Вашингтон“. Интриги тут мало кто ожидал, поскольку на групповом этапе столичный клуб дважды уверенно выиграл. Уже после трёх матчей счёт стал 15:5, и судьба встречи была предрешена. Бостонцы смогли выиграть два следующих матча и обеспечить себе овертайм (благодаря победе в пятой игре), но там им было необходимо взять семь геймов подряд, чтобы добиться супертай-брейка. Разумеется, это не получилось — 23:15 в пользу „Кастлс“. Другой полуфинал вышел куда более интригующим. На групповой стадии „Сакраменто“ и „Сент-Луис“ обменялись победами, так что стоило

Арина Родионова: Мне очень понравилось играть в World Team Tennis. Для меня большая честь получить две награды по итогам сезона, это стало вишенками на праздничном торте. Я никогда не забуду этот турнир. Очень приятно, что в этом невероятном для нашего клуба сезоне я играла с Бобби, Леандером, Рене и Мёрфи.

ждать борьбы. „Сакраменто“ выиграл три встречи из четырёх, но по общему количеству геймов он вёл только 16:15. Всё решалось в миксте, где Рохер и Хубер выиграли у Кинг и Ноулса — 5:3. Таким образом, общий счёт стал 20:19 в пользу „Сент-Луиса“, и супертай-брейк не потребовался. Отметим, что ключевую роль сыграла женская одиночка — именно благодаря победе Тамиры Пажек над Ваней Кинг со счётом 5:1 „Эйсес“ смогли в итоге добиться успеха.

Разумеется, в финале непобедимый „Вашингтон“ был фаворитом, хотя на предварительном этапе „Кастлс“ победили „Сент-Луис“ только 21:20. Рохер и Хубер выиграли первый матч у Паеса и Стаббс — 5:3, но Родионова и та же Стаббс выправили положение, разгромив Хубер и Пажек — 5:0. В мужской паре Паес и Рейнольдс победили Борванова и Рохера — 5:2, а совсем убила интригу одиночка — Родионова обыграла Пажек — 5:4. Общий счёт стал 18:11, и „Сент-Луису“ оставалось рассчитывать на чудо. Роман Борванов обыграл Бобби Рейнольдса — 5:4, заработав овертайм. В нём эти же теннисисты продолжили выяснять отношения — Борванову требовалось взять шесть геймов подряд. Представитель Молдовы был близок к цели, он выиграл три подряд, но в четвёртом победил американец и принёс клубу звание чемпиона — 23:19 в пользу „Вашингтона“. Столичная команда завоевала второй титул, при этом отметим, что она существует только с 2008 года.

Весомый вклад, что приятно, внесла единственная россиянка во всей лиге — Арина Родионова. Она признана „Новичком года“, а также, что не менее ценно, MVP финала. Наставник триумфаторов Мёрфи Дженсен получил приз „Тренер года“. Титул MVP у женщин достался Лизель Хубер, а у мужчин — Леандеру Паесу.