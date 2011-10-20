Первак: игра Марион заслуживает уважения

— Ксения, какова причина вашего поражения?

— Наверное, я перенервничала и не смогла показать своей лучшей игры. Я действовала очень коротко и не могла найти свой ритм. Плюс она действовала действительно хорошо, чего я, честно говоря, не ожидала. Это ведь первый её матч на турнире, к тому же здесь довольно непривычное покрытие для нас. Я думала, она будет заминаться, но Марион показала очень хороший теннис. Она крайне сильно мотивирована на этот турнир, так как у неё есть шанс попасть на Итоговый чемпионат года в Стамбуле. Бартоли показала класс.

Покрытие очень медленное. Мне сложно играть на нём, потому что у меня нет суперсильных ударов. В основном я выигрываю за счёт скорости соперника, но здесь мяч не пролетает вперёд, а отскакивает вверх, и тебе приходится самой по нему бить.

— В чём заключается неудобство этого покрытия для вас?

— Оно очень медленное. Мне сложно играть на нём, потому что у меня нет суперсильных ударов. В основном я выигрываю за счёт скорости соперника, но здесь мяч не пролетает вперёд, а отскакивает вверх, и тебе приходится самой по нему бить. Увы, на данный момент я не могу это делать с достаточной мощью.

— Елена Веснина сказала о том, что её неприятно удивили «пустоты» в корте, при попадании в которые мяч не отскакивает, а останавливается на месте. Вы заметили нечто подобное?

— Да, бывает.

— Такое есть и на других турнирах?

— В Линце такое есть, там покрытие тоже не самое приятное. В этом сезоне я сыграла лишь два турнира в зале – Москву и Линц, и в обоих случаях покрытие было медленным и не очень удобным. Не знаю, почему так происходит. Возможно, дело в том, что и там, и тут не чисто теннисные стадионы, а универсальные площадки для различных мероприятий.

— Марион борется за попадание в Стамбул. Чувствовалось на корте, что она бегает за каждым мячом, вкладывается в каждый удар и дорожит каждым розыгрышем?

— Мне кажется, что она и на других турнирах сильно мотивирована. Если вы не заметили, она постоянно находится в движении, что-то отрабатывает, имитирует удары. В то же время вчера Радваньска очень сильно нервничала, а Бартоли вышла и чувствовала себя уверенно и комфортно. При этом на ней висит не меньший груз ответственности, а может быть, даже больший. Безусловно, это заслуживает огромного уважения. В таких сложных ситуациях непросто играть настолько удачно.

Вчера Радваньска очень сильно нервничала, а Бартоли вышла и чувствовала себя уверенно и комфортно. При этом на ней висит не меньший груз ответственности, а может быть, даже больший.



— Вас огорчает, что сегодня было так мало болельщиков на трибунах?

— Я не придаю этому особого значения. Лет десять назад, когда я приходила сюда в качестве болельщика, да, народу было побольше. Но если сравнивать с 2009 годом, то сейчас приходит больше людей.

— Некоторые теннисисты критикуют «Олимпийский» за то, что на корте дуют сквозняки. Да и родные и друзья отвлекают от тенниса. Вам это мешает?

— Родственники и друзья мне не мешают, потому что это единственный турнир в году, когда ты можешь играть дома. К тому же сейчас я здесь не живу, так что вдвойне приятно увидеть своих друзей. Что касается сквозняков, то да, это есть, но я не буду обращать на это внимание. Я ведь не могу на это никак повлиять. Здесь много свободного пространства, наверное, ветер из-за этого.

— Как вы можете оценить эти заминки и имитацию ударов Бартоли? Зачем она это делает?

— Я не знаю и не хочу это обсуждать. Она десятая в рейтинге, значит это действительно ей помогает. Она одна из немногих теннисисток, которых тренирует отец с самого детства и до сих пор. У них свой подход и своя система подготовки. Осуждать это или обсуждать я не имею права, так как они добились огромных успехов в теннисе.

Безусловно, каждый спортсмен хочет выступить на Олимпиаде. Сложно, но реально. 6 человек от страны – четыре в одиночке и два в паре. Всё реально, просто надо тренироваться и готовиться.

— К вам уже обращались по поводу выступления в следующем году за сборную России?

— Нет. Что касается России, нет.

— А из других стран?

— Да, предложения поступали.

— Казахстан?

— Я не могу об этом говорить.

— Вы хотели бы выступать за Россию?

— Я очень хочу играть за Россию и надеюсь, что у меня получится. К сожалению, не всё зависит только от меня.

— У вас есть планы выступить на Олимпиаде? От России сделать это будет тяжело. Может быть, стоит тогда принять другое предложение?

— (Смеётся.) Безусловно, каждый спортсмен хочет выступить на Олимпиаде. Сложно, но реально. 6 человек от страны – четыре в одиночке и два в паре. Всё реально, просто надо тренироваться и готовиться.