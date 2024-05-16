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Новак Джокович – о гневе на корте: мне бывает стыдно и неловко, я ненавижу себя за это

Новак Джокович – о гневе на корте: мне бывает стыдно и неловко, я ненавижу себя за это
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович в ретроспективе оценил своё поведение на корте.

«Первую часть своей карьеры я был не в ладах с самим собой: ломал ракетки, много кричал и выставлял себя дураком на корте. Это не значит, что сейчас меня устраивает, когда я так делаю. Нет, мне стыдно, мне неловко, я действительно ненавижу себя за это, но в то же время, в чём, по моему мнению, и заключается разница между мной прошлым и мной в последние семь-восемь лет, я научился принимать свои недостатки, признавать, что совершаю ошибки. А на следующий день я стараюсь стать лучшей версией себя. И мне не стыдно говорить, что я не прав, что я несовершенен.

Нужно что-то будить в себе, чтобы иметь возможность выжимать из себя максимум, это правда. Но большую часть времени я действительно хочу наслаждаться жизнью, иметь хорошие отношения с людьми, меня очень волнует этот вид спорта. Я действительно забочусь о том, чтобы люди были довольны теннисом, вся суть в этом», — приводит слова Джоковича Eurosport со ссылкой на эфир подкаста Ника Кирьоса Good Trouble.

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