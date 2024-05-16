Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео: лучшие моменты матча Зверева с Фритцем в четвертьфинале Рима

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В четвертьфинальном матче Зверев (3) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 13-ю ракетку мира представителя США Тейлора Фритца (11).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поединка Зверева с Фритцем.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Встреча Зверева с Фритцем продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фритца один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал соревнований в Риме Зверев сразится с 32-й ракеткой мира из Чили Алехандро Табило (29).