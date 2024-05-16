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Александр Зверев сыграет в полуфинале турнира серии «Мастерс» 18-й раз в карьере

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сыграет в полуфинале турнира серии «Мастерс» 18-й раз в карьере.

В 2017 году Зверев дошёл до финала на «Мастерсах» в Риме (Италия) и Монреале (Канада) и выиграл оба.

В 2018-м немец дошёл до полуфинала на турнирах в Монте-Карло (Монако) и Шанхае (Китай), до финала — на турнирах в Майами (США) и Риме (Италия), а также выиграл «тысячник» в Мадриде (Испания).

В 2019 году вышел лишь в один финал «Мастерса». Это произошло в Шанхае.

В 2020-м также дошёл до одного финала — в Париже (Франция).

В 2021 году Александр дошёл до полуфинала в Париже и выиграл турниры в Мадриде и Цинциннати (США).

В 2022 году достиг стадии полуфинала на соревнованиях в Монте-Карло и Риме, финала — в Мадриде.

В 2023-м — один полуфинал на «тысячнике» в Цинциннати.

В 2024 году Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами.

Общая статистика Зверева в полуфиналах – 10:7.

В полуфинале текущего розыгрыша «Мастерса» в Риме Зверев сыграет с главной сенсацией турнира чилийцем Алехандро Табило.