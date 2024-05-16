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Даниил Медведев планирует сыграть в Хертогенбосхе сразу после «Ролан Гаррос» — 2024

Опубликован заявочный лист на травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который пройдёт с 10 по 16 июня, сразу после завершения «Ролан Гаррос» — 2024 (9 июня).

За звание чемпиона Хертогенбосха планируют побороться два российских теннисиста – чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев и серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов.

Теннис. Заявочный лист на турнир ATP-250 в Хертогенбосхе:

Даниил Медведев (Россия);

Алекс де Минор (Австралия);

Уго Убмер (Франция);

Томми Пол (США);

Карен Хачанов (Россия);

Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Адриан Маннарино (Франция);

Таллон Грикспор (Нидерланды);

Себастьян Корда (США);

Джордан Томпсон (Австралия);

Миомир Кецманович (Сербия);

Александр Шевченко (Казахстан);

Милош Раонич (Канада).

Действующим обладателем титула победителя турнира в Хертогенбосхе является нидерландец Таллон Грикспор.