Александр Зверев высказался о выходе в полуфинал «Мастерса» в Риме

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В четвертьфинальном матче Зверев (3) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 13-ю ракетку мира представителя США Тейлора Фритца (11).
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«Сегодня были те удары, с помощью которых я либо выигрываю, либо проигрываю матчи. Так прошла вся моя карьера. Когда я хорошо бью справа, тогда выигрываю, и наоборот. Сегодня было определённо то, над чем я больше всего работал в своей карьере. И, конечно же, я рад, что ко мне вернулась моя подача», — приводит слова Зверева ATP Tour.
За выход в финал соревнований в Риме Зверев сразится с 32-й ракеткой мира из Чили Алехандро Табило (29).
Отметим, что 27-летний Зверев уже выигрывал «Мастерс» в Риме. Он завоевал престижный титул в 2017 году. В случае победы в турнире в этом году Зверев выйдет на четвёртое место в мировом рейтинге ATP, обойдя россиянина Даниила Медведева, который покинул турнир после четвёртого круга.
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