«Я ухожу красиво». Коллинз — о том, что одержала 19 побед в последних 20 матчах

15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о том, что одержала 19 побед в последних 20 матчах.

Единственное поражение американка потерпела от Арины Соболенко в 1/8 финала турнира в Мадриде (6:4, 4:6, 3:6).

«Я ухожу красиво. Я хочу уйти, демонстрируя свой лучший теннис, потому что мне бы уж точно не хотелось играть плохо. Однако, к сожалению, такое иногда случается. Для меня важно чувствовать, что я взяла от карьеры всё.

Это очень полезно, потому что бывают периоды, когда ты делаешь три шага вперёд, а в некоторые недели — четыре шага назад. Это похоже на фондовый рынок. Он то поднимается, то опускается.

Поэтому здорово, что сейчас я просто поднимаюсь, ведь так бывает не всегда. В такие моменты нужно радоваться за себя, потому что не всегда всё выходит так, как хочется», — приводит слова Коллинз официальный сайт WTA.

Напомним, в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме Коллинз обыграла белоруску Викторию Азаренко. В полуфинале Коллинз сразится с Ариной Соболенко.