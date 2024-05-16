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Халеп поблагодарила Эверт за поддержку в период расследования по допинговому делу

Халеп поблагодарила Эверт за поддержку в период расследования по допинговому делу
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп поблагодарила 18-кратную победительницу турниров «Большого шлема» Крис Эверт за поддержку в период расследования по делу о допинге.

«Крис Эверт — замечательная женщина. Она так много мне писала, а также публично поддерживала. Она присылала мне сообщения и до судебного слушания в CAS, и после. Она потрясающая женщина, и, конечно, я хочу поблагодарить её, потому что она знает, как поддержать того, кто попал в беду, а это многое говорит о человеке», — приводит слова Халеп Tennis.com.

Отметим, что Эверт неоднократно высказывалась о допинговом деле Симоны Халеп, заявляя о её полной непричастности к событиям.

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