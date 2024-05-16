Соболенко рассказала, за счёт чего обыграла Остапенко на турнире в Риме

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над латвийкой Еленой Остапенко в четвертьфинале турнира в Риме (6:2, 6:4).

«Я попыталась сосредоточиться на себе, надавить на неё и посмотреть, что произойдёт. Первый сет прошёл довольно легко, так что это придало мне гораздо больше уверенности, чтобы справиться со вторым. Я думаю, что ключевым моментом сегодня было сосредоточиться на себе», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

В полуфинале турнира в Риме Соболенко встретится с американкой Даниэль Коллинз.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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