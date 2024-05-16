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Соболенко рассказала, за счёт чего обыграла Остапенко на турнире в Риме

Соболенко рассказала, за счёт чего обыграла Остапенко на турнире в Риме
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над латвийкой Еленой Остапенко в четвертьфинале турнира в Риме (6:2, 6:4).

Рим (ж). 1/4 финала
15 мая 2024, среда. 14:05 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Я попыталась сосредоточиться на себе, надавить на неё и посмотреть, что произойдёт. Первый сет прошёл довольно легко, так что это придало мне гораздо больше уверенности, чтобы справиться со вторым. Я думаю, что ключевым моментом сегодня было сосредоточиться на себе», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

В полуфинале турнира в Риме Соболенко встретится с американкой Даниэль Коллинз.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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