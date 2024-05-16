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Коллинз поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Соболенко на турнире в Риме

Коллинз поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Соболенко на турнире в Риме
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о предстоящем матче с белоруской Ариной Соболенко в полуфинале турнира в Риме.

Рим (ж). 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 21:30 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«В этом матче не так уж много секретов, мы встречались друг с другом всего несколько дней назад, но я взгляну на некоторые матчи из прошлого, особенно на матч в Мадриде. У нас всегда было большое соперничество, иногда бывали матчи, в которых решали всё мелкие детали, но в большинстве случаев это были трёхсетовые сражения. Она играет очень хорошо и является одной из лучших в мире. На данный момент она вторая в рейтинге, так что мне придётся снова выйти с зажжённым огнём», — приводит слова Коллинз Punto de Break.

Напомним, в четвертьфинале турнира Коллинз обыграла белоруску Викторию Азаренко.

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