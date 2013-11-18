Противостояния на века. Борг – Макинрой

Практически в каждой теннисной эпохе было определяющее её лицо соперничество. Одни противостояния оказались относительно локальными и в наше время почти забыты, другие запомнились надолго, а некоторые и вовсе стали легендарными. Мы решили выбрать пять противостояний в рамках Открытой эры, оставивших наиболее яркий след в истории тенниса – что мужского, что женского. Помимо противоборств, проходивших до Открытой эры (то есть до 1968 года), за кадром остались и те, хотя бы один из участников которых ещё не завершил карьеру. Полноценный рассказ в подобных статьях удобнее вести о тех, чья

Счёт личных встреч Бьорна Борга и Джона Макинроя – 7:7.



Наиболее значимые поединки:

Masters-1979. Полуфинал. Борг – Макинрой – 6:7, 6:3, 7:6.

Уимблдон-1980. Финал. Борг – Макинрой – 1:6, 7:5, 6:3, 6:7 (16:18), 8:6.

US Open-1980. Финал. Макинрой – Борг – 7:6 (7:4), 6:1, 6:7 (5:7), 5:7, 6:4.

Masters-1980. Группа. Борг – Макинрой – 6:4, 6:7, 7:6.

Уимблдон-1981. Финал. Макинрой – Борг – 4:6, 7:6, 7:6, 6:4.

US Open-1981. Финал. Макинрой – Борг – 4:6, 6:2, 6:4, 6:3.

теннисная история уже написана до конца. Именно поэтому здесь не будет описания матчей между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем или между Новаком Джоковичем и любым из этих теннисистов. А начнём мы с самого непродолжительного из пятёрки великих противостояний, но при этом очень яркого и запоминающегося.

Швед Бьорн Борг и американец с ирландскими корнями Джон Макинрой были полной противоположностью друг другу. Их матчи даже окрестили «борьбой льда и огня» (к известной саге Джорджа Мартина, экранизируемой в сериале «Игра престолов», это никакого отношения, понятное дело, не имело) – или «льда и пламени», в зависимости от варианта перевода. Просто швед всегда был крайне сдержан в плане поведения на корте, никогда не показывал своих эмоций, за что и заслужил сравнение со льдом. Позже в этом отношении Борга напоминал теннисный король 90-х, Пит Сампрас. Макинрой, напротив, быстро заслужил известность не только результатами, но и экспансивным поведением. Он ломал ракетки, ругался с судьями, а произнесённая им во время спора с арбитром в первом круге Уимблдона-1981 фраза «You cannot be serious!» («Вы, должно быть, шутите!»; буквально можно перевести как «Вы это серьёзно?») стала коронной.

Американец младше шведа почти на три года, так что неудивительно, что первым раскрылся именно Борг. Бьорн поначалу царствовал только на грунте, но в 1976-м, через два года после первого триумфа на «Ролан Гаррос», сумел покорить и Уимблдон. В следующем сезоне на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба дебютировал 18-летний Макинрой. Джон стартовал с квалификации и в итоге сходу прорвался в полуфинал, где впервые встретился с другим будущим

Джон Макинрой

принципиальным соперником – Джимми Коннорсом. Куда более опытный Коннорс, который старше Макинроя на восемь с лишним лет, взял верх в четырёх партиях, а затем уступил Боргу в пятисетовой финальной битве.

В 1979 году Борг и Макинрой встречались шесть раз; Бьорн выиграл четыре матча и повёл по личным встречам со счётом 4:3 – Джон до того взял верх в Стокгольме-1978. Но битва на по-настоящему большой сцене состоялась только в год московской Олимпиады. Американец наконец-то добрался до финала Уимблдона, где и встретился с Бьорном. Лёд и пламень сошлись лицом к лицу и выдали матч, который многие называли величайшим поединком в истории Уимблдона. При выходе на корт, к слову, зрители освистали Макинроя, выражая недовольство его спорами с арбитром в полуфинале против Коннорса. Это, впрочем, не помешало Джону очень легко взять первый сет. После этого Бьорн вроде бы переломил ход борьбы, достаточно уверенно выиграв вторую и третью партии. А наиболее драматичным моментом стал тай-брейк четвёртого сета. «Теннисная лотерея» продолжалась больше 20 минут. У Борга было пять матчболов, однако Макинрой отыграл их и в итоге взял верх – 18:16! Казалось бы, после этого у Джона должно быть психологическое преимущество – но ледяной характер Бьорна помог ему выстоять. Швед ни разу не позволил сопернику зацепиться на приёме, а в концовке сам сделал брейк, одержав победу со счётом 1:6, 7:5, 6:3, 6:7 (16:18), 8:6.

В начале сентября того же года теннисисты встретились в финале US Open, который к тому моменту переехал на хард. Макинрой выиграл первую и вторую партии; Борг сумел сравнять счёт, но решающий сет всё же остался за американцем. После этого они встречались ещё трижды – Бьорн брал верх в финале Стокгольма и на групповом раунде Итогового чемпионата 1980 года, а Джон выиграл в решающем матче Милана-1981. Затем они вновь сошлись в финале Уимблдона. Многие, наверное, надеялись увидеть что-то похожее на великолепный матч годичной давности, но на этот раз всё сложилось совсем иначе. Борг, выигравший пять Уимблдонов подряд (этот рекорд никто не побил до сих пор), взял первый сет, однако затем уступил два тай-брейка. В четвёртой партии Макинрой победил со счётом 6:4 – и легендарная серия завершилась. Как позже вспоминал сам Бьорн, после этого поражения у него словно гора с плеч рухнула. Он избавился от психологического давления, которое каждый раз испытывал на Уимблдоне, приезжая сюда защищать титул – и больше никогда не возвращался на эти корты в качестве игрока.

Следом Борг предпринял ещё одну попытку покорить US Open, но в финале его вновь остановил Макинрой. Это был четвёртый и последний проигрыш шведа в решающем матче американского чемпионата (до того, в 1976-м и 1978-м, он уступал

Бьорн Борг и Джон Макинрой

Джимми Коннорсу). Почти сразу после этого Бьорн фактически завершил карьеру. Он сыграл ещё пять турниров за несколько лет, прежде чем покинул теннис на долгие годы. Едва ли не единственным, кто пытался отговорить Борга от этого решения, был… Макинрой. Вероятно, Джон не хотел лишаться своего главного соперника в туре – ему было интересно играть против Бьорна. Но швед остался непреклонен и вернулся лишь в начале 90-х, время от времени выступая на различных турнирах и играя при этом старой деревянной ракеткой. Он провёл 12 матчей, не одержав при этом ни одной победы; последним поединком Борга стала встреча с Александром Волковым в первом круге Кубка Кремля-1993, где он был ближе всего к успеху за время своего мини-«камбэка». Несколькими месяцами позже, в феврале 1994-го, свой прощальный одиночный матч провёл и Макинрой. Друг с другом же в официальных поединках они не встречались ни разу после финала US Open-1981.

Несмотря на значимость своего противостояния, Борг и Макинрой остались в достаточно хороших отношениях. В марте 2006 года, когда появилась информация о том, что Бьорн выставил на аукцион свои Уимблдонские трофеи и две победные ракетки, ему звонило несколько легендарных игроков. Джимми Коннорс и Андре Агасси предлагали выкупить трофеи за свой счёт, чтобы они не разъехались по домам различных коллекционеров. А Макинрой, по словам Борга, набрал его номер и спросил: «В чём дело? Ты сошёл с ума?» И в первую очередь именно звонок Джона побудил шведа выкупить свои трофеи с аукциона. А чуть позже, в 2007-м, старые соперники вместе снялись в забавной рекламе сети супермаркетов, которую при желании несложно найти на международном видеохостинге.