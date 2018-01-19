Шарапова vs Кербер. Битва чемпионок. Анонс 6-го дня Australian Open

В субботу в Мельбурне сыграют Халеп, Федерер, Зверев, Плишкова. А Мария Шарапова устроит разборки с Анжеликой Кербер.

В субботу, 20 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – начнутся соревнования юниоров, продолжатся состязания в парных разрядах и завершится третий круг в одиночке. В этот день матчи проведут участники нижней половины сетки у мужчин и верхней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Симона Халеп (1), Роджер Федерер (2), Александр Зверев (4), Доминик Тим (5), Каролина Плишкова (6) и Каролин Гарсия (8).

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Сыграет в субботу и последняя из оставшихся представителей России в одиночных сетках – Мария Шарапова. Её соперницей будет тоже бывшая первая ракетка мира, бывшая чемпионка турниров «Большого шлема», в том числе и Australian Open – немка Анжелика Кербер. Только в отличие от россиянки у неё есть номер посева – 21, а также в активе у неё в сезоне-2018 значится 11 побед (включая титул в Сиднее и 4 одиночки на Кубке Хопмана) и ни одного поражения. Соперницы давно друг друга знают – эта встреча будет для них 8-й в истории, и пока небольшой перевес на стороне Шараповой, однако последний матч остался на счету Кербер – Штутгарт-2015. Ну а что у них получится на корте Рода Лэйвера, узнаем совсем скоро.

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.



Australian Open. День 6-й. 20 января, суббота. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)



Мужчины. 3-й круг. Сетка



Женщины. 3-й круг. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 2-й круг. Сетка



Парный разряд. Женщины. 2-й круг. Сетка



Парный разряд. Микст. 1-й круг. Сетка



Rod Laver Arena



Симона Халеп (Румыния, 1) — Лорен Дэвис (США)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-0 (Индиан-Уэллс-2013).

Рейтинг: 1-76.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.



Чхун Хён (Южная Корея) — Александр Зверев (Германия, 4)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 4:30).

Личные встречи: 1-2 (Барселона-2017 – Траралгон, Australian Open-юн-2014).

Рейтинг: 58-4.

Прогноз букмекеров: 2.51 – 1.49.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.



Эшли Барти (Австралия, 18) — Наоми Осака (Япония)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 7:30).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Акапулько-кв-2014).

Рейтинг: 17-72.

Прогноз букмекеров: 1.36 – 2.99.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.



Анжелика Кербер (Германия, 21) — Мария Шарапова (Россия)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 3-4 (Париж-2012, Уимблдон-2014, Штутгарт-2015 – Australian Open, Рим, Пекин-2012, Штутгарт-2013).

Рейтинг: 16-48.

Прогноз букмекеров: 1.73 – 2.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Шарапова: в этом году я транспортировалась в телевизор Мария Шарапова поделилась впечатлениями от первых матчей в Мельбурне и рассказала о своей жизни вне корта.

Ришар Гаске (Франция, 29) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).

Личные встречи: 2-17 (Монте-Карло — 2005, Рим-2011 – Гамбург-2005, Индиан-Уэллс, Галле, Уимблдон, Торонто-2006, Уимблдон-2007, Париж-2010, Дубай, Париж-2011, Мадрид-2012, ATP World Tour Finals — 2013, Майами, Кубок Дэвиса — 2014, Дубай, US Open-2015, Кубок Хопмана, Шанхай-2017).

Рейтинг: 31-2.

Прогноз букмекеров: 7.12 – 1.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Margaret Court Arena



Ана Богдан (Румыния) — Мэдисон Кис (США, 17)

Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 104-20.

Прогноз букмекеров: 6.65 – 1.09.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах.

Люси Шафаржова (Чехия, 29) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)

Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 2-5 (Прага-ITF-2012, Прага-2016 – Антверпен, Дубай-2015, Штутгарт, Ухань, Пекин-2016).

Рейтинг: 29-6.

Прогноз букмекеров: 3.24 – 1.31.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.



Доминик Тим (Австрия, 5) — Адриан Маннарино (Франция, 26)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 6-0 (Майами, Париж-2015, Ницца-2016, Акапулько, Цинциннати, US Open-2017).

Рейтинг: 5-27.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Новак Джокович (Сербия, 14) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 4-0 (Индиан-Уэллс, Монте-Карло-2015, Кубок Дэвиса, «Ролан Гаррос»-2017).

Рейтинг: 14-22.

Прогноз букмекеров: 1.11 – 5.97.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.

Текстовая трансляция



Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Агнешка Радваньска (Польша, 26)

Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 0-1 (Куала-Лумпур-2012 (отказ) – Майами-2013).

Рейтинг: 88-35.

Прогноз букмекеров: 3.71 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в двух сетах.



Hisense Arena



Александра Саснович (Беларусь) — Каролин Гарсия (Франция, 8)

Hisense Arena. 2-й запуск (не ранее 4:30).

Личные встречи: 0-1 (Токио-2017).

Рейтинг: 56-8.

Прогноз букмекеров: 2.87 – 1.39.

Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.



Жюльен Беннето (Франция) — Фабио Фоньини (Италия, 25)

Hisense Arena. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2010).

Рейтинг: 59-25.

Прогноз букмекеров: 2.98 – 1.36.

Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в четырёх сетах.

Томаш Бердых (Чехия, 19) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12)

Hisense Arena. 4-й запуск (не ранее 9:00).

Личные встречи: 4-5 (Простеёв-ч-2006, Токио-2008, Мадрид-2012, Индиан-Уэллс-2016 – Мадрид, Кубок Дэвиса-2009, Роттердам, «Ролан Гаррос»-2012, Цинциннати-2017).

Рейтинг: 20-10.

Прогноз букмекеров: 2.06 – 1.71.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в пяти сетах.

Show Court 2



Максимильян Мартерер (Германия) — Теннис Сандгрен (США)

Show Court 2. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 94-97.

Прогноз букмекеров: 1.62 – 2.21.

Прогноз «Чемпионата»: победа Сандгрена в пяти сетах.



Бернарда Пера (США, LL) — Барбора Стрыцова (Чехия, 20)

Show Court 2. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 123-24.

Прогноз букмекеров: 4.20 – 1.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стрыцовой в двух сетах.



Show Court 3



Мартон Фучович (Венгрия) — Николас Киккер (Аргентина)

Show Court 3. 4-й запуск (около 7:30).

Личные встречи: 1-0 (Пуна-2018).

Рейтинг: 80-93.

Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Фучовича в трёх сетах.