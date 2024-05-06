Чемпионская гонка WTA, 6 мая: Касаткина вошла в топ-10, Калинская покинула первую десятку

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вошла в первую десятку обновлённого рейтинга Чемпионской гонки WTA. Она поднялась с 11-й строчки на 10-ю. Её соотечественница Анна Калинская, напротив, покинула топ-10. Она потеряла две позиции и находится на 12-м месте. Итальянская теннисистка Ясмине Паолини обошла украинку Марту Костюк, сместив её на восьмое место.

Заметного прогресса добилась полуфиналистка прошедшего турнира в Мадриде американка Мэдисон Кис. Она поднялась на 58 позиций и находится на 33-й строчке. Шагнула вверх и 17-летняя россиянка Мирра Андреева, переместившаяся с 40-й позиции на 32-ю.

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек продолжает лидировать в Чемпионской гонке WTA.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом чемпионате WTA, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября.

Чемпионская гонка WTA, 6 мая:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 4335 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 3278.

4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2142.

5 (5). Кори Гауфф (США) — 1993.

6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1855.

7 (8). Ясмине Паолини (Италия) – 1700.

8 (8). Марта Костюк (Украина) — 1685.

9 (9). Елена Остапенко (Латвия) – 1674.

10 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 1478…

12 (10). Анна Калинская (Россия) – 1445...

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1242...

17 (16). Екатерина Александрова (Россия) –1073…

27 (25). Анастасия Потапова (Россия) – 731…

32 (40). Мирра Андреева (Россия) – 637…

42 (38). Вероника Кудерметова (Россия) – 459…

47 (53). Людмила Самсонова (Россия) – 423…

53 (48). Диана Шнайдер (Россия) — 397...

58 (56). Мария Тимофеева (Россия) — 373...

61 (57). Анна Блинкова (Россия) – 357…

75 (69). Элина Аванесян (Россия) – 306…

86 (82). Камилла Рахимова (Россия) – 246...

89 (86). Эрика Андреева (Россия) – 230…

98 (92). Анастасия Захарова (Россия) – 184.