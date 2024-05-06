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Рублёв обошёл Сафина по количеству титулов АТР в одиночном разряде

Рублёв обошёл Сафина по количеству титулов АТР в одиночном разряде
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Российский теннисист Андрей Рублёв, шестая ракетка мира, обошёл Марата Сафина по количеству титулов АТР в одиночном разряде.

Вчера, 5 мая, Рублёв стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Мадриде, обыграв в финале канадца Феликса Оже-Альяссима, и завоевал свой 16-й титул ATP. У Марата Сафина 15 титулов. Теперь Андрей занимает четвёртое место среди российских игроков.

Лидеры среди россиян по количеству титулов ATP в одиночном разряде

  1. Евгений Кафельников — 26.
  2. Николай Давыденко — 21.
  3. Даниил Медведев — 20.
  4. Андрей Рублёв — 16.
  5. Марат Сафин — 15.

Напомним, 43-летний Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2000, Australian Open — 2005), двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006), победитель 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде), член Международного зала теннисной славы. Марат завершил профессиональную карьеру в 2009 году на «Мастерсе» в Париже (Франция), где имеет три одиночных титула.

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