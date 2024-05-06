Чемпионская гонка ATP, 6 мая: Андрей Рублёв ворвался в топ-5

Российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв после победы на турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) поднялся на семь позиций в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов и занимает пятое место. Россиянин сместил оттуда грека Стефаноса Циципаса, который опустился на седьмую строчку.

Вошёл в топ-10 Чемпионской гонки ATP полуфиналист турнира в Мадриде Тейлор Фритц из США, который с 15-го места переместился на 10-е. Заметного прогресса добился финалист испанского «Мастерса» канадец Феликс Оже-Альяссим, шагнувший на 21 строчку вверх и занимающий 16-ю позицию.

Россиянин Даниил Медведев сохранил вторую строчку в рейтинге, лидирует по-прежнему итальянский теннисист Янник Синнер.

Чемпионская гонка ATP, 6 мая:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 4500 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2850.

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 2375.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 2085.

5 (12). Андрей Рублёв (Россия) — 2070.

6 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 1900.

7 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1865.

8 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 1755.

9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 1575.

10 (15). Тейлор Фритц (США) — 1380…

12 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1310...

16 (37). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1105...

19 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1010… 85 (83). Павел Котов (Россия) — 295… 87 (109). Роман Сафиуллин (Россия) — 280.