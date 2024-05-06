Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Канадец играл очень прилично. Он давно играет очень хорошо, но в последнее время о нём было мало слышно. Но Оже-Альяссим опять «всплыл» и начал лихо махать ракеткой. У него прекрасная техника, очень свободное движение и мощные удары. Это очень хороший игрок. Первый сет складывался трудно для Андрея — пришлось бороться изо всех сил, но не получилось.

Во втором сете Рублёв перехватил инициативу, потому что вошёл в игру и почувствовал ритм. Удары Оже уже были не такими надёжными и острыми, в большинстве розыгрышей Андрей выходил победителем. В третьем сете было видно, что канадец «растаял»: вызывал в перерывах между розыгрышами врача. Оже спасала подача.

Но было видно, что канадец поскучнел и ножки подводили. Андрей в третьем сете всё время лидировал на своей подаче, а под конец сумел просто дожать Оже-Альяссима. Радует не столько победа в Мадриде, сколько то, что Андрей входит в ту форму, в которой был прежде», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 5 мая, завершился финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором Андрей Рублёв встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Россиянин одержал победу в трёх сетах — 4:6, 7:5, 7:5.